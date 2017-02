VIDEO. Donald Trump invente un acte terroriste en Suède

"Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui s'est passé hier soir en Suède. La Suède, qui l'aurait cru ?" Même s'il a été élu président des Etats-Unis, Donald Trump continue de donner des meetings, comme ce fut le cas samedi 18 février à Melbourne (Floride). Au cours de son intervention, il a notamment évoqué un attentat en Suède, qui aurait été perpétré vendredi. Une attaque qui n'a jamais existé.

"Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés, et maintenant, ils ont des problèmes comme ils ne l'auraient jamais pensé" a-t-il poursuivi, pour défendre sa politique restrictive envers les réfugiés. En dehors de cette invention, Donald Trump a également cité les attentats, bien réels ceux-là, de Bruxelles, Nice et Paris.

A quel événement suédois Donald Trump fait-il référence ? Pour l'heure, mystère. Mais cette fausse information a déjà fait le tour de Twitter, sous les mots-dièse #lastnightinSweden ("hier soir en Suède") et #SwedenIncident ("incident en Suède"). "La Suède ? Un attentat ? Qu'est-ce qu'il a fumé ?", a notamment réagi l'ancien Premier ministre suédois, Carl Bildt.

D'autres tweets se moquent de Donald Trump, et publient des instructions de montage de meubles Ikea, sous l'appellation de "plan secret pour un attentat en Suède".

Le site officiel national @sweden, qui est tenu chaque semaine par un citoyen suédois différent, a reçu quelque 800 questions en quatre heures. "Non. Rien de ce genre ne s'est passé en Suède. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste. Du tout", a répondu la responsable de la semaine, une bibliothécaire mère de famille.

No. Nothing has happened here in Sweden. There has not ben any terrorist attacks here. At all. The main news right now is about Melfest. ->