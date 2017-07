Donald Trump interdit aux personnes transgenres de servir dans l’armée.

« En tant que président, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger nos citoyens LGBTQ de la violence et de l’oppression issues d’une idéologie haineuse », déclarait Donald Trump en juillet 2016, lors de sa campagne pour l’élection présidentielle. Aujourd’hui, il semble avoir oublié sa promesse.

Un retour en arrière

Donald Trump a déclaré sur Twitter que les États-Unis allaient interdire les personnes transgenres de servir dans l’armée. Des propos étayés par Sarah Huckabee Sanders, la porte-parole de la Maison Blanche, qui explique que cette disposition permettra de faire des économies.



« C’est une politique très coûteuse et perturbante. Et Donald Trump s’est basé sur la réunion qu’il a eue avec les équipes de la sécurité nationale. Ils en ont conclu que cela érodait la volonté des militaires et la cohésion de l’unité militaire et il a pris sa décision à partir de ces informations », explique-t-elle.

Sous le mandat de Barack Obama, le Pentagone avait mis fin à l’interdiction pour les personnes transgenres de servir dans l’armée. En 2016, Ash Carter, l’ancien secrétaire à la Défense des États-Unis soutenait cette décision : « Les Américains qui veulent servir et qui sont en accord avec nos principes, devraient avoir le choix de pouvoir intégrer l’armée. »

Cette décision de Donald Trump, un an après, serait alors un véritable retour en arrière.