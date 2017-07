Donald Trump et Vladimir Poutine ont bien discuté une seconde fois lors du G20

La rencontre a été plutôt discrète, mais les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine ont bien discuté une deuxième fois, début juillet, en marge du sommet du G20 à Hambourg (Allemagne). L'information a été confirmée par un responsable de la Maison Blanche, mardi 18 juillet. Cette discussion vient s'ajouter à la rencontre bilatérale officielle du 7 juillet, en compagnie des deux ministres des Affaires étrangères.

Un entretien libre à la fin d'un dîner

"Il y a eu un dîner purement social pour les couples au G20", a précisé cette source. "Vers la fin, le président a parlé à Poutine au dîner". Cette révélation a soulevé des interrogations sur la teneur de leur conversation, sur les personnes y ayant assisté et sur la raison pour laquelle son existence n'a pas été rendue publique plus tôt. Donald Trump, lui, n'a pas tardé à contre-attaquer sur Twitter.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 juillet 2017



"Cette fausse histoire de dîner secret est 'démente'. Tous les membres du G20 et leurs conjoints étaient invités par la chancelière allemande. La presse savait !", a écrit le président. "Ces fausses nouvelles sont de plus en plus malhonnêtes ! Même un dîner organisé pour les 20 principaux dirigeants du monde en Allemagne est présenté de manière à en faire quelque chose de sinistre!", a-t-il également jugé.

Le New York Times (en anglais), lui, parle d'une conversation d'une heure entre les deux dirigeants. Une durée inhabituelle dans ce genre de cadre, au point d'avoir surpris d'autres invités, affirme le quotidien. Mais un second responsable de la Maison Blanche a démenti l'idée d'une "seconde rencontre" entre les deux chefs d'Etat, préférant évoquer une "brève conversation à la fin du dîner" officiel. "Insinuer que la Maison Blanche a tenté de 'cacher' une seconde rencontre est fausse, mal intentionnée et absurde". La teneur des échanges n'a pas été communiquée.

Un tête-à-tête bref, assure la Maison Blanche

Lors du dîner, Donald trump était assis entre l'épouse du Premier ministre japonais et celle du président argentin. "Durant le dîner, tous les dirigeants se sont déplacés dans la pièce et se parlaient les uns les autres librement, a détaillé le responsable. Le président Trump a parlé avec beaucoup de dirigeants pendant la soirée. Alors que le dîner s'achevait, le président [Donald] Trump est allé auprès de Mme [Melania] Trump, et là il a parlé brièvement avec le président [Vladimir] Poutine".

La Maison Blanche a également répondu aux critiques sur l'absence d'un autre responsable américain pendant l'apparté entre les deux hommes, traduit par le seul interprète du chef du Kremlin. "Chaque couple avait droit à un traducteur. Le traducteur américain qui accompagnait le président [Donald] Trump parlait le japonais. Quand le président [Donald] Trump a parlé au président [Vladimir] Poutine, ils ont tous les deux utilisés le traducteur russe parce que le traducteur américain ne parlait pas le russe".