Les Etats-Unis déterminés à poursuivre leur "coopération avec l'Europe"

Les Etats-Unis sont déterminés à "poursuivre la coopération et le partenariat avec l'Union européenne", a affirmé, lundi 20 février, le vice-président américain Mike Pence, à l'occasion de sa première visite officielle à Bruxelles.

Le président du Conseil européen Donald Tusk, a de son côté souhaité que l'UE puisse compter sur "un soutien sans équivoque" de Washington. "Nous devrions, je crois, nous entendre sur une chose : l'idée d'une Alliance atlantique n'est pas obsolète", a déclaré l'ex-Premier ministre polonais, se décrivant comme "un pro-Américain incurable".

Critiques de Trump envers l'UE

"Il s'est passé trop de choses dans votre pays et dans l'Union européenne au cours du mois écoulé, il y a eu trop d'opinions nouvelles et parfois surprenantes exprimées sur nos relations et notre sécurité commune pour prétendre que tout va comme d'habitude", a d'abord relevé Donald Tusk, au côté de Mike Pence devant des journalistes.

Une allusion aux vives critiques exprimées par Donald Trump sur l'UE, une organisation selon lui promise à davantage de fragmentation après le "merveilleux" Brexit. Donald Tusk a ensuite décrit les "demandes clés" à respecter dans la relation UE-USA, et dit avoir reçu de Mike Pence l'assurance qu'elles seraient respectées par la nouvelle administration américaine.