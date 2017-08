Donald Trump change d'avis et va envoyer plus de soldats en Afghanistan

Donald Trump a exclu, lundi 21 août, tout retrait des Etats-Unis d'Afghanistan, ouvrant la porte à l'envoi de soldats supplémentaires, sans donner de chiffres ni d'échéance pour autant. Un haut responsable américain a cependant souligné, auprès de l'AFP, qu'il avait donné son feu vert au Pentagone pour le déploiement de 3 900 troupes.

Dans un discours à la tonalité solennelle d'une vingtaine de minutes, le président américain a affirmé qu'un retrait précipité d'Afghanistan créerait un vide qui profiterait aux "terroristes", d'Al-Qaïda et du groupe Etat islamique. Il a aussi accentué la pression sur le Pakistan, qu'il a accusé d'être un repaire "des agents du chaos".

Fait rare, Donald Trump a ouvertement reconnu qu'il avait fait volte-face sur ce dossier épineux pour l'administration américaine. "Mon instinct initial était de se retirer, a-t-il d'entrée souligné. Mais les décisions sont très différentes lorsque vous êtes dans le Bureau ovale."

Avant d'accéder à la Maison Blanche, Donald Trump avait plusieurs fois exprimé sa préférence pour un retrait du pays. "Quittons l'Afghanistan", écrivait-il sur Twitter en janvier 2013. "Nos troupes se font tuer par des Afghans que nous entraînons et nous gaspillons des milliards là-bas. Absurde ! Il faut reconstruire les USA."

We should leave Afghanistan immediately. No more wasted lives. If we have to go back in, we go in hard & quick. Rebuild the US first.