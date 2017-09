DIRECT. Les Etats-Unis prêts à utiliser leurs capacités nucléaires en cas de menace nord-coréenne

Ce qu'il faut savoir

Le ton monte encore d'un cran. Les Etats-Unis se disent prêts à utiliser leurs capacités nucléaires au cas où la Corée du Nord continuerait à les menacer ou à menacer leurs alliés, a déclaré dimanche 3 septembre la Maison Blanche. Après le nouvel essai nucléaire effectué par la Corée du Nord, le président Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. Suivez sur franceinfo notre direct.

Le Japon et les Etats-Unis condamnent ce nouvel essai. "Les deux dirigeants ont condamné la poursuite des actions de déstabilisation et de provocation de la Corée du Nord, ont confirmé les inébranlables engagements mutuels des deux pays en matière de défense, et se sont engagés à continuer à coopérer étroitement", déclare le communiqué.

"La gamme complète des capacités nucléaires". "Le président Trump a réaffirmé l'engagement des Etats-Unis à défendre notre patrie, nos territoires et nos alliés en utilisant la gamme complète des capacités diplomatiques, conventionnelles et nucléaires dont nous disposons", rapporte le communiqué de la présidence américaine.