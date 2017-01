DIRECT. Etats-Unis : les anti-Trump manifestent, au lendemain de son investiture

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ETATS_UNIS

: @Romain @Anonyme : Le tout premier décret du nouveau président est surtout symbolique. Il y ordonne à son administration d'accorder le plus d'exemptions possibles à la réforme du système de santé de 2010, détestée des conservateurs pour son coût et sa lourdeur. Pour en savoir plus sur Trump et l'Obamacare, lisez ceci et ceci.

: Pouvez vous nous expliquer le défaut de la loi santé que Donald Trump veut supprimer ? Pourquoi est-il contre ? Merci

: Combien de personnes seront impactées par le décret de Trump sur la loi santé ? Cela va-t-il changer beaucoup de choses ?

: Depuis plusieurs jours, les futurs membres de l'équipe de Donald Trump sont auditionnés au Congrès. Certains ont dû faire face à des manifestants, d'autres ont eu à affaire à la pugnacité des élus démocrates, comme je vous le montre dans cette vidéo.



: @JPG91 : François Hollande, comme la plupart des dirigeants mondiaux, avait félicité Donald Trump au moment de son élection, en novembre. Hier, le président français s'est contenté d'une pique contre le protectionnisme économique prôné par "celui qui prête serment".

: Bonjour à vous. Sait-on si les principaux dirigeants européens et mondiaux, notamment F Hollande, ont félicité D TRUMP pour son élection, conformément à la tradition?

: A peine investi président, Donald Trump a signé, dès son entrée à la Maison Blanche, un décret contre la loi sur l'assurance-maladie Obamacare. Il ordonne aux diverses agences fédérales de "soulager le poids" de cette loi, en attendant une éventuelle abrogation.











: Commençons par un premier point sur l'actualité :



• Donald Trump a prêté serment à Washington, hier, et est devenu officiellement le 45e président des Etats-Unis. Les cérémonies d'investiture - et les manifestations d'opposants - se poursuivent aujourd'hui.



