DIRECT. Donald Trump est investi président des Etats-Unis : suivez la cérémonie

Ce qu'il faut savoir

La Maison Blanche change de locataire. Deux mois après son élection, Donald Trump succède officiellement à Barack Obama, vendredi 20 janvier, lors de la traditionnelle cérémonie d'investiture du président des Etats-Unis, organisée à Washington D.C., la capitale fédérale. Franceinfo vous propose de suivre en direct et en vidéo cette journée historique.

Donald Trump doit prêter serment à 18 heures, heure de Paris. Le milliardaire a prévu d'utiliser la bible d'investiture de l'ancien président Abraham Lincoln ainsi que la bible que sa mère lui avait donnée à la fin de son catéchisme en 1955. Il sera investi par le président de la Cour suprême, John Roberts.

Le nouveau président des Etats-Unis doit ensuite parader dans Washington. Donald Trump et son vice-président, Mike Pence, défileront sur plus de deux kilomètres le long de la Pennsylvania Avenue, qui relie le Capitole à la Maison Blanche. Ils seront suivis par quelque 8 000 personnes représentant divers groupes : les différents corps d'armée, des fanfares de lycées et d'universités, des corps à cheval, des représentants des secours, des anciens combattants et même une brigade de tracteurs.

Barack Obama termine huit années de mandat. Dans un premier temps, le démocrate a prévu d'"être au calme". "Je veux écrire, (...) je veux passer du temps avec mes filles, a-t-il expliqué lors de sa dernière conférence de presse à la Maison Blanche, mercredi. Ce sont là mes priorités pour l'année." Mais il n'a pas exclu de s'exprimer, en tant que "citoyen de ce pays", "si les valeurs fondamentales de l'Amérique" étaient menacées sous Donald Trump.