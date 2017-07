DIRECT. Donald Trump est arrivé à Paris pour sa première visite officielle en France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TRUMP

: Bonjour @J&J. Vous avez raison, un élu démocrate de la Chambre des représentants des Etats-Unis a déposé, hier, une résolution visant à lancer une procédure de destitution de Donald Trump, pour "entrave à la justice". Il s'agit d'un acte symbolique à ce stade. Pour rappel : jamais un président n'a été destitué dans l'histoire américaine.

: Bonjour à toute l'équipe franceinfo:, une première résolution pour la destitution de Donald Trump a officiellement été déposée, vous pouvez en dire plus ?

: Après avoir atterri à Orly, Donald Trump est en route vers Paris. La circulation s'annonce donc difficile sur les autoroutes A6 et A86, précise le PC mobilité de Radio France.







(THOMAS SAMSON / AFP)









: Donald Trump vient de descendre de son avion à Orly. Ce matin, sa première visite sera consacrée à une rencontre avec le personnel civil et militaire américain de Paris.

: L'avion du président américain, Air Force One, vient d'atterrir à l'aéroport d'Orly, au sud de Paris.

: Le président américain doit arriver dans peu de temps à Paris. Au programme aujourd'hui : cérémonie militaire aux Invalides, visite du tombeau de Napoléon, entretien à l'Elysée et dîner dans un restaurant étoilé de la tour Eiffel. Les premières dames, Brigitte Macron et Melania Trump, visiteront de leur côté la cathédrale Notre-Dame de Paris avant une croisière sur la Seine.

: Pendant sa campagne présidentielle, Donald Trump a souvent cité la capitale française comme un anti-modèle. "Paris n'est plus Paris !" a-t-il répété, citant ses nombreux "amis", français ou non, "pétrifiés" et désireux de fuir l'Hexagone. Va-t-il changer d'avis avec sa visite, qui débute aujourd'hui ?









: Bonjour @ppoullot. Oui, vous pourrez suivre la cérémonie militaire aux Invalides avec Donald Trump et Emmanuel Macron, vers 15h30, en direct et en vidéo sur franceinfo.

: Pourra-t-on suivre la cérémonie de bienvenue de Trump aux invalides sur franceinfo ?

: Le président américain arrive ce matin à Paris. Quelques mois auparavant, il avait déclaré : "La France est un endroit triste"... Entre amour, haine et fascination, franceinfo a tenté de comprendre la relation complexe que Donald Trump entretient avec notre pays.

: Bonjour @anonyme. L'Air Force One, le Boeing 747 du président américain Donald Trump, ne se posera ni au Bourget, ni à Villacoublay... mais à l'aéroport d'Orly, au sud de Paris. Les routes d'accès devraient être brièvement bloquées pour le passage du convoi présidentiel.

: Où va se poser Air Force One ? Le Bourget ? Villacoublay ?