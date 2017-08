DIRECT. Corée du Nord : malgré la condamnation de l'ONU, Pyongyang annonce d'autres tirs de missile

Ce qu'il faut savoir

Il promet de nouveaux lancements. Le leader nord-coréen Kim Jong-Un a annoncé d'autres tirs de missiles au-dessus du Japon, assurant que celui de mardi, condamné unanimement à l'ONU, ne constituait qu'un "lever de rideau". Le survol de l'archipel nippon par un Hwasong-12 de portée intermédiaire a constitué une nouvelle escalade dans la crise nord-coréenne.

Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne "fermement". Cette déclaration a été adoptée à l'unanimité à l'issue d'une réunion d'urgence à New York. Pékin et Moscou, les deux alliés clés de Pyongyang, ont soutenu le texte, qui ne prévoit pas dans l'immédiat un renforcement des sanctions contre le Nord.

Des photos du tir publiées par Pyongyang. Le Rodong Sinmun, organe du parti unique au pouvoir en Corée du Nord, a publié mercredi une vingtaine de photos du tir, dont une montrant Kim Jong-Un hilare entouré de ses conseillers, une carte du Nord-Ouest du Pacifique posée sur son bureau.

Donald Trump plus diplomatique. Le président américain Donald Trump avait menacé de déchaîner le "feu et la colère" sur la Corée du Nord il y a quelques semaines. Mardi, Donald Trump a averti dans un ton plus diplomatique que "toutes les options étaient sur la table".