Etats-Unis : des "sorciers" se donnent rendez-vous à New York pour jeter un sort à Donald Trump

"Un sort pour contrer Donald Trump et tous ceux qui le soutiennent." Des "sorciers" du monde entier se sont donnés rendez-vous, vendredi 24 février, à minuit (heure locale) aux pieds de la Trump Tower, à New York, pour que le président américain soit démis de ses fonctions.

"La nuit de la lune décroissante, à minuit, un rituel massif sera effectué devant la Trump Tower mais aussi dans le monde entier, et sera renouvelé à chaque lune décroissante jusqu'au départ de Donald Trump du bureau ovale", peut-on lire sur l'événement Facebook (en anglais).

Les "sorciers" sont attendus pour un premier rituel qui nécessite plusieurs objets. Les organisateurs de cet événement fantaisiste ont publié une liste très précise (en anglais) des objets à apporter. Parmi eux, une "photo peu flatteuse" de Donald Trump, une carte de tarot représentant une tour, un petit morceau d'une bougie orange, un petit clou, une bougie blanche, un petit bol d'eau, pour représenter l'eau ou encore un petit bol de sel, pour représenter la Terre.

Les participants peuvent aussi apporter du soufre, du fil noir, des petites carottes (comme substitut au morceau de bougie orange), un morceau de pyrite et une pierre minérale. Le sort débutera par une incantation déjà écrite :

Ecoutez-moi, oh les esprits de l'Eau, de la Terre, du Feu et de l'Air (...) Je vous invite à vaincre Donald J.Trump afin qu'il échoue pour toujours, et qu'il ne fasse plus de mal à aucune âme humaine, ni arbre, ni animal, pierre, ruisseau ou mer.