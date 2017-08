Corée du Nord : Donald Trump salue la décision "sage" de Kim Jong-un de suspendre les tirs vers Guam

Donald Trump a salué, mercredi 16 août, une décision "sage et raisonnée". Le président des Etats-Unis a réagi sur Twitter à la décision du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un de suspendre temporairement ses projets de tirs de missiles vers l'île américaine de Guam. "L'alternative aurait été à la fois catastrophique et inacceptable !", ajoute le chef d'Etat américain.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable!