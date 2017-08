Cinq fois où Barack Obama a critiqué (sans le nommer) Donald Trump depuis son départ de la Maison Blanche

Deux président, deux styles. Tandis que Donald Trump a tenu des propos controversés après les violences de Charlottesville, où étaient rassemblés néo-nazis et suprémacistes blancs, son prédécesseur Barack Obama s'est fendu, lui, d'un message de tolérance partagé surTwitter.

Le démocrate envoie ainsi, sans toutefois le nommer, une pique à son successeur républicain. Et ce n'est pas la première fois : depuis son départ de la Maison Blanche, en janvier, l'ancien président des Etats-Unis est sorti à plusieurs reprises de sa retraite médiatique pour critiquer les actions du nouveau chef d'Etat. En voici cinq exemples.

Barack Obama s'est exprimé au lendemain de la mort d'une jeune militante antiraciste de 32 ans, tuée lors d'une contre-manifestation à Charlottesville, samedi 12 août, où se rassemblaient membres de la droite radicale américaine, suprémacistes blancs et néo-nazis. "Personne ne naît en haïssant quelqu'un d'autre à cause de sa couleur de peau, de son passé ou de sa religion", a tweeté l'ancien président, citant les propos de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm