Bill Gates s'en prend au décret anti-avortement de Donald Trump

C'était le 23 janvier, quelques heures seulement après son arrivée à la Maison Blanche. Ce jour-là, Donald Trump signe un décret interdisant le financement d'ONG internationales qui soutiennent l'avortement dans le monde. Une mesure qui suscite, depuis, beaucoup d'indignation et d'inquiétude. Bill Gates est le dernier à s'être mis en colère. Dans un entretien accordé au quotidien britannique The Guardian, mardi 14 février, le milliardaire explique que ce dispositif anti-avortement pourrait mettre en danger "des millions de femmes et de filles à travers le monde".

Avec son épouse Melina, il craint que ce changement de politique n'ait "un impact négatif sur de nombreux programmes de prévention qui fournissent des traitements vitaux aux personnes qui en ont le plus besoin. Notamment les programmes de prévention et de traitement du sida, de la tuberculose, du paludisme et de santé maternelle et infantile dans le monde".

Leur fondation ne pourra pas tout combler

Connu pour son engagement philanthropique, le couple prévient d'emblée que sa fondation ne sera pas en mesure de combler le manque de financement potentiel. "Les Etats-Unis sont les premiers donateurs dans le secteur dans lequel nous travaillons. L’aide de l’Etat ne peut être remplacée par la philanthropie", regrette Bill Gates. "Quand des Etats se désengagent de secteurs comme celui-ci, cela ne peut pas être compensé, il n’y a pas de véritable alternative."