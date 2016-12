Barack Obama aurait-il gagné s'il avait affronté Donald Trump ? "Aucune chance", répond ce dernier

Il ne pouvait pas laisser passer cela. Adepte des déclarations chocs sur Twitter, le président élu des Etats-Unis, Donald Trump, n'a pas manqué de reprendre de volée, mardi 27 décembre, son prédécesseur, Barack Obama. La veille, ce dernier avait estimé qu'il aurait gagné la présidentielle s'il avait pu se représenter.

"Le président Obama dit qu'il aurait gagné contre moi. Il peut le dire, mais je réponds AUCUNE CHANCE ! Délocalisations, Etat islamique, Obama Care, etc.", a répliqué le milliardaire, dans une formule lapidaire dont il a le secret.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc.