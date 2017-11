AVANT/APRES. Les quatre effets de l'élection de Donald Trump sur les internautes américains

Il y a un avant et un après Donald Trump. Voici tout juste un an, le 8 novembre 2016, le candidat républicain décrié devenait le 45e président des Etats-Unis, déjouant les pronostics des médias américains. Certains de ses opposants ont choisi l'humour pour illustrer sur les réseaux sociaux le choc provoqué par cette victoire, douze mois plus tard.

1 Un effet vieillissant

Les cheveux de Barack Obama avaient blanchi lors de ses premières années à la Maison Blanche. Pour certains Américains, il a suffi d'un an pour prendre des rides et des cheveux blancs.

Me before/after Trump was elected: pic.twitter.com/3L4SUq8ZPj — James (@FoloPunch) 7 novembre 2017

Me on election day in 2016 versus 2017. pic.twitter.com/WW7iThsgqr — Blue Wave (@Redpainter1) 7 novembre 2017

2 Un effet décoiffant

me on election day 2016 vs election day 2017 (h/t @lyzl) pic.twitter.com/wXUagYlnHd — Becca (@BekaBooMN) 7 novembre 2017

me on election day 2016 vs me on election day 2017



(figured I would share with the whole class) pic.twitter.com/ArWRPZANqP — Sarah Weinman (@sarahw) 7 novembre 2017

3 Un effet terrifiant

Me on election day in 2016 v. Me on election day in 2017 pic.twitter.com/3rdA23rIKG — Meghan Overdeep (@meghanoverdeep) 7 novembre 2017

We're all doing that "Me on Election Day 2016 vs. Me on Election Day 2017" thing? Okay. pic.twitter.com/dcolCUeWIg — Mark Harris (@MarkHarrisNYC) 7 novembre 2017

4 Un effet "Hulk"

Me on Election Day 2016 vs me on Election Day 2017. pic.twitter.com/bN5dGC0Tp0 — Elizabeth (@ebhaslam) 7 novembre 2017