A Washington, la contre-inauguration des anti-Trump en colère vole la vedette aux fans du président

Ils voulaient "perturber" l'investiture de Donald Trump et ils y sont parvenus. Vendredi 20 janvier, des milliers de militants anti-Trump, mobilisés à l'appel du collectif "DisruptJ20", ont donné le coup d'envoi de quatre années de "résistance" contre le nouveau président, dont il conteste l'élection.

Organisés et déterminés, les opposants ont occupé la ville (et l'espace médiatique) tout au long de la journée. Une présence d'autant plus remarquée que les supporteurs de Donald Trump ne sont pas parvenus à remplir le Mall, l'esplanade nationale, comme l'avait fait en 2009 Barack Obama.

Le jour n'était pas encore levé quand les premiers supporteurs de Donald Trump ont commencé à faire la queue aux nombreux accès prévus à l'esplanade nationale. Traditionnellement, les détenteurs d'une accréditation peuvent suivre au plus près (enfin, "au moins loin") la cérémonie d'investiture de leur champion. Mais avant de s'installer face au Capitole, ils doivent passer un minutieux contrôle de sécurité. C'est à hauteur de ces portiques que les anti-Trump ont lancé leur journée de "disruption" (de "dérangement", en français).

Un message

Bénévole sur les actions de la journée, Sarko, une chercheuse de 26 ans originaire de Washington DC, explique le concept : "L'objectif est de perturber chaque étape de l'investiture." Fervente opposante à la politique promise par Donald Trump, elle plaide pour un boycott de l'évènement, mais encourage aussi les anti-Trump à faire éclater leur colère alors que les caméras du monde entier sont braquées sur Washington. Rodés à l'exercice, les activistes qui occupent un checkpoint installé face à la cours de justice du district de Colombia, savent attirer l'attention. Au pied des marches, un groupe de jeunes Afro-américains enchaînés les uns aux autres scandent : "Nous n'avons rien à perdre, si ce n'est nos chaînes."

"C'est notre devoir de se battre pour la liberté", lance ce groupe à la foule. pic.twitter.com/XPkYAeN3cf — Marie-Ad' (@Marie_ad) January 20, 2017

Plus loin, d'autre se passent le mégaphone, et alternent les slogans. Ici, les revendications sont multiples : défenses des minorités sexuelles et religieuses, Black Lives Matter et discours pro-immigration se mèlent aux slogans anti-Trump ("Pas de Trump, pas de Ku Klu Klan, pas de fascisme aux Etats-Unis") et aux cris de ralliement ("Unis, le peuple ne peux être vaincu.")

"Uni, le peuple ne sera jamais vaincu" pic.twitter.com/hgROednLzw — Marie-Ad' (@Marie_ad) January 20, 2017

A l'instar des pro-Trump attendus sur la pelouse, certains de ces manifestants ont fait des centaines de kilomètres pour participer à cette journée, cruciale, de part et d'autres. "C'est le début d'un combat parti pour durer quatre ans", confirme Doug, 45 ans, arrivé de Détroit, dans le Michigan, à huit heures de route de là. "Etre présent dès le premier jour, montrer que nous sommes nombreux, c'est important pour initier une dynamique et encourager ceux qui ne veulent pas de Trump à le faire savoir. Le monde doit lui dire qu'on ne lui fait pas confiance", poursuit-il.

Doug, 45 ans, est venu de Detroit pr manifester. "Si on est nombreux, on encourage les autres à se mobiliser" pic.twitter.com/iGsSdORUW8 — Marie-Ad' (@Marie_ad) January 20, 2017

Un mode opératoire

Aujourd'hui, la mission est claire : déranger. Surtout, empêcher, dans la mesure du possible, les supporteurs de Donald Trump d'accéder à l'esplanade. Pour ce faire, les militants maîtrisent une technique ancestrale : la chaîne humaine. Debout, au sol, voire les deux, des murs d'activistes se dressent entre les républicains et le lieu de la cérémonie. A ce checkpoint, la foule diverse - on trouve des jeunes comme des personnes âgées, autant de femmes que d'hommes, des Blancs, des Noirs, des Latinos ou des Asiatiques - parvient à faire fermer le portique, dès 8h30 du matin. Les pro-Trump qui passaient devant les manifestants se retrouvent face aux chaînes humaines, infranchissables (ou presque).

Dès pro Trump tentent de briser la chaine humaine. pic.twitter.com/KS4OLB1CFv — Marie-Ad' (@Marie_ad) January 20, 2017

Ces "ennemis" du camp d'en face, les activistes ne les huent pas. A peine augmentent-il le volume sonore de leurs chants anti-racistes à l'approche des "casquettes rouges". Des familles, équipées de poussettes et bardées de merchandising "Make America Great Again", se contentent de faire demi-tour, tandis que d'autres cherchent des renseignements auprès de manifestants. Rapidement, un groupe d'activistes se chargent de leur expliquer la situation, voire de les orienter vers un autre checkpoint, ouvert cette fois. Et ce jusqu'à la réouverture des portiques en fin de matinée, quelques minutes avant que Donald Trump ne prête serment.

Les pro-Trump passent sous les chants "le silence des blancs = violence". pic.twitter.com/BxVRcranyB — Marie-Ad' (@Marie_ad) January 20, 2017

Les portiques qui n'ont pas été complètement bloqués ont quant à eux été partiellement occupés. En résultent des scènes surréalistes, montrant des supporteurs de Trump faisant la queue avec ses opposants, panneaux "Trump" et "Not my president", se mêlant dans la foule. Le tout dans un calme étonnant quand on se souvient de la violence de la campagne présidentielle. Parfois, la discussion s'engage et ses adversaires devenus voisins de queue échangent plutôt poliment leurs points de vue. Si quelques pro-Trump bousculent au passage des manifestants dans les rues de Washington, nous sommes loin des appels à la bagarre autrefois proférés par l'ex-candidat républicain lui-même.

Dans cette queue un peu étrange, pro et anti patientent côte à côte. pic.twitter.com/zangi9C5nT — Marie-Ad' (@Marie_ad) January 20, 2017

Enfin, le "dérangeurs" n'ont pas manqué de s'inviter à la traditionnelle parade organisée en l'honneur du nouveau président. Brandissant des pancartes, ils ont notamment sifflé des policiers en scandant "Black Lives Matter", en référence à la mort de nombreux Afro-américains sous les coups des forces de l'ordre.

Des débordements

Si les relations sont restés plutôt courtoises entre les pro et anti-Trump, bien forcés de coexister dans les rues de Washington, il n'en est pas de même pour les relations entre les manifestants et la police. Dès la fin de matinée, peu avant la prestation de serment et le discours d'investiture de Donald Trump, un demi-millier de militants vêtus de noir, certains le visage masqué, ont détruit les vitrines d'une agence de la Bank of America, d'un restaurant McDonald's et d'une boutique Starbucks, comme autant de symboles du capitalisme américain. Pour les disperser, la police a fait usage de la force.

Mais c'est plus tard, pendant que la parade avançait sur Pennsylvania Avenue, que les heurts les plus violents ont éclaté, tout près de Franklin Square, point de ralliement des militants. Une vidéo qui a circulé toute la soirée sur Twitter, montre des policiers de la ville viser des manifestants avec des gaz lacrymogènes. Parmi eux, une femme âgée et un homme qui se déplace à l'aide de béquilles. Ces mêmes images montrent enfin des manifestants casser des blocks de ciment afin d'en faire des projectiles. Ces incidents, faits d'un "petit groupe de manifestants" selon la maire de Washington Muriel Bowser, ont conduit la police à procéder à 217 arrestations. Au moins deux policiers et un civil ont été conduit à l'hôpital, a rapporté CNN.

DC police directly pepper spray elderly woman, disabled man. #J20 pic.twitter.com/UilWv2FYHb — Wilson Dizard (@willdizard) January 20, 2017

Enfin, plusieurs véhicules ont été incendiés, dont un camion d'une chaîne de télévision et une limousine noire.

Cette limousine a pris cher. pic.twitter.com/sugwVwxaAA — Marie-Ad' (@Marie_ad) January 20, 2017

Après de nouveaux face à face tendus entre forces de l'ordre et manifestants, les anti-Trump se sont petits à petits dispersés, avant que ne commence une nouvelle nuit sous très haute sécurité dans la capitale américaine, quelques heures avant la "Marche des Femmes". Une nouvelle journée de "résistance" pour les opposants à Donald Trump. Une journée pendant laquelle ils n'auront pas à partager la rue avec les supporters du milliardaire.