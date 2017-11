"Moi à 14 ans" : des Américaines se racontent pour sensibiliser au consentement

#MeAt14. "Moi à 14 ans". De nombreuses femmes américaines ont publié sur Twitter des photos d'elles à 14 ans pour souligner l'importance capitale du consentement dans les relations. Elles ont ainsi réagi aux accusations d'attouchement portées contre un magistrat républicain.

Roy Moore, magistrat de l'Alabama et candidat à un très convoité siège de sénateur à Washington, a été accusé jeudi 9 novembre dans le Washington Post d'attouchements par une femme qui avait 14 ans en 1979.

Trois autres femmes ont expliqué avoir eu des rendez-vous avec lui, alors qu'elles étaient âgées de 18 ans ou moins, mais pas de contacts sexuels. Lundi 13 novembre, une cinquième femme a témoigné avoir été victime d'attouchements de la part de Roy Moore quand elle avait 16 ans.

"Il n'y a pas de consentement à 14 ans"

"Il n'y a pas de consentement à 14 ans. Pas en Alabama. Nulle part", a écrit Catherine Lawson pour accompagner une photo d'elle adolescente. Cette avocate de Caroline du Nord est la première à avoir utilisé le hashtag.

Can’t consent at 14.

Not in Alabama.

Not anywhere. #MeAt14 pic.twitter.com/AFUw1Ru4X2 — Catherine R L Lawson (@catlawson) 10 novembre 2017

Lizz Winstead, humoriste et cofondatrice du célèbre "Daily Show", a posé la question sur Twitter: "Qui étiez-vous à 14 ans ?". "C'est moi à 14 ans. J'étais dans l'équipe de gymnastique et chantais à la chorale. Je ne sortais pas avec un homme de 32 ans", a-t-elle écrit en commentaire d'un portrait d'elle adolescente.

This is me at 14. I was on the gymnastics team and sang in the choir. I was not dating a 32 year old man. Who were you at 14? Tweet a pic, tell us who you were and pic to the top of your page #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/HPVzMgaD8h — Lizz Winstead (@lizzwinstead) 12 novembre 2017

"Je vénérais mon frère. J'adorais mon chien, Pucci. J'adorais (le groupe] OMD. j'avais les cheveux longs. J'étais contente. J'étais innocente. Partagez votre #MeAt14", a pour sa part témoigné l'actrice Alyssa Milano.

#MeAt14 I worshipped my brother. I loved my dog, Pucci. I loved OMD. I had Big hair. I was happy. I was innocent.



Please share your #MeAt14. pic.twitter.com/ccPyVHgcVS — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 12 novembre 2017

"Crème glacée" contre "avances appuyées"

La journaliste Katie Couric a expliqué qu'elle mangeait "de la crème glacée aux pépites de chocolat" et qu'elle ne se préoccupait pas des "avances appuyées d'un homme de 32 ans".

I was eating a lot of chocolate chip cookie dough and learning to do the “hustle” and not worrying about a 32 year old man trying to hustle me. #MeAt14 pic.twitter.com/xp7UPiiZdq — Katie Couric (@katiecouric) 12 novembre 2017

"Pas assez vieille pour consentir à une relation amoureuse avec un adulte"

Outre ces personnalités, des utilisatrices anonymes ont également fait part de leurs expériences, relate BuzzFeed (en anglais). "Voilà une page de mon journal intime où j'expliquais avoir pleuré à une boum parce que j'avais peur de danser avec des garçons. Pas assez vieille pour consentir à une relation amoureuse avec un adulte", a raconté une internaute.

#MeAt14 Here's a diary entry about the time I started crying at a dance because I was scared of dancing with boys.



Not old enough to consent to a romantic relationship with an adult man! pic.twitter.com/1m2SF7wzo6 — SharAAAUUGH! (@sharahmeservy) 11 novembre 2017

"Pas assez vieille pour conduire. Pas assez vieille pour travailler sans autorisation. Pas assez vieille pour un voir un film interdit aux moins de 17 ans. Pas assez vieille pour consentir", a une relation avec un adulte, a résumé une autre femme.

Not old enough to drive. Not old enough to work without a permit. Not old enough to see an R-rated movie. Not old enough to consent. #MeAt14 pic.twitter.com/1XgbbiyO7o — Mary Ann Campbell (@Memberberryvine) 12 novembre 2017

Roy Moore a nié ces accusations. Mais de nombreux républicains, y compris le chef de file du Sénat, souhaiteraient le voir se retirer de l'élection.