Les producteurs d'une série dérivée de "24 heures chrono" présentent leurs excuses après avoir utilisé les images d'une vraie attaque terroriste

"Dans l'épisode 4 de '24 : Legacy', nous avons malheureusement inclu des images d'une attaque à Nairobi", ont déclaré les producteurs de "24 : Legacy", une série dérivée de "24 Heures chrono", vendredi 24 février.

"Ces images seront retirées de toutes les prochaines diffusions. Nous présentons nos excuses pour la douleur causée aux victimes et familles de victimes, et sommes profondément désolés", ont-ils rajouté, selon Variety (en anglais).

"Honte à vous Fox"

En effet, dans le dernier épisode "15 heures- 16heures", produit par la compagnie Fox, des responsables américains sont montrés en train de visionner une attaque dans un centre commercial. Des hommes cagoulés et armés tirent sur des civils, pendant que d'autres tentent d'échapper à la fusillade. Or, ces images n'ont rien d'imaginaires, puisque ce sont celles de l'attaque menée par le groupe terroriste Al-Shabaab dans le centre commercial Westgate au Kenya, en septembre 2013.

Immédiatement après la diffusion, de nombreux Kenyans se sont plaints de l'utilisation de ces images. Sous le hashtag #SomeoneTellFox, beaucoup d'entre eux ont critiqué "la marchandisation d'une tragédie" et le manque de sensibilité des producteurs de la série.

#SomeoneTellFox they might prefer money and entertainment to human life but in Kenya we value our loved one. its wrong and unethical — Martin Ndirangu (@Vndirangu) 24 février 2017

"Ils préfèrent l'argent et le divertissement à la vie humaine, mais au Kenya nous accordons de l'importance à nos défunts. C'est mal et immoral."

Complete disregard for African Lives......What a Shame!! Where is @EzekielMutua when we need him?? #AfricanLivesMatter https://t.co/PTPLAomxkT — Jeff Koinange, MBS (@KoinangeJeff) 24 février 2017

"Un mépris pour les vies africaines... Quelle honte !"

#SomeoneTellFox .It's sad that what we went through that time and especially who lost their loved ones seems fun to you.#SHAME ON YOU FOX — Joy (@Joy44882664) 24 février 2017

"C'est triste, après tout ce que nous avons enduré, surtout ceux qui ont perdu leurs proches, que cela paraisse amusant pour vous. Honte à vous, Fox !"