Le "Saturday Night Live" débarque en France : mais c'est quoi cette émission culte de la télé américaine ?

"Des sketchs, des parodies, de la dérision, parfois même de la perruque et des rigolades..." C'est la promesse de Gad Elmaleh, pour la première édition de l'adaptation du mythique "Saturday Night Live" américain, diffusée ce jeudi 5 janvier sur M6.

L'émission culte arrive en France... avec sa french touch !

Le Saturday Night Live de @gadelmaleh en direct jeudi 5 janvier à 21:00 #SNL pic.twitter.com/Mtl6QeUpM0 — M6 (@M6) December 16, 2016

Le défi est considérable pour le comique français : s'il est adapté à l'étranger, c'est que le "SNL" est une véritable institution télévisuelle outre-Atlantique, diffusée tous les samedis soirs en direct, comme son nom l'indique. Vous ne connaissez pas cette émission humoristique ? Franceinfo vous explique son format et son concept.

Un show culte avec d'importants moyens

Créé par le producteur canadien Lorne Michaels, le "Saturday Night Live" est à l'antenne de la chaîne NBC depuis 1975. Son seul mot d’ordre ? Divertir et faire rire ses millions de téléspectateurs. En 1999 déjà, à l’occasion de son 25e anniversaire, le New York Times (en anglais) louait "l'influence" considérable du show "sur l’art de la comédie dans la culture contemporaine". L'émission a ainsi remporté 45 Emmy Awards et a été nommée 199 fois.

Les artisans de ce succès sont nombreux : pour sa 42e saison, le "Saturday Night Live" mobilise une équipe de 16 comédiens, une vingtaine de scénaristes, quatre directeurs artistiques ou encore trois directeurs musicaux. Des moyens de production conséquents : selon une source proche de l'émission, citée par le Los Angeles Times (en anglais), chaque épisode coûterait environ trois millions de dollars.

Un format à part extrêmement scénarisé

Au fil des années, le concept de l'émission est resté le même : une célébrité en guise d'animateur, un invité musical, des sketchs joués en direct, un faux journal et quelques vidéos préenregistrées cadencent les 90 minutes d’émission. Au "SNL", tout est scénarisé et strictement minuté. Dans un long entretien à Télérama, Renaud Le Van Kim, le producteur de l'adaptation française, révèle d'ailleurs que le direct était une condition sine qua non pour racheter les droits de l'émission.

Chaque semaine, peu importe l'invité, les stars se plient au même exercice : un monologue d'introduction, conclu par le désormais célèbre : "En direct de New York, c'est samedi soir !" Ces dernières années, Lady Gaga, Drake, Bruce Willis ou encore Donald Trump ont présenté un épisode de l'émission. Même Hillary Clinton est apparue dans un sketch en 2015, pendant la campagne pour les primaires démocrates.

Une machine à découvrir de nouveaux talents

La troupe d'acteurs récurrents du "Saturday Night Live" est traditionnellement composée de comédiens inconnus du grand public. La seule façon d'accéder à cette prestigieuse bande ? Passer des auditions et impressionner son créateur, Lorne Michaels. "Tu es devant les portes de la scène alors que tu entends le comédien devant toi finir. Et tu regardes sur les murs, toutes ces photos des anciens membres de l'équipe. Et c’est là que tu encaisses le coup, et tu essayes juste de ne pas vomir", se souvient Will Ferrell dans le New York Times (en anglais). Car une fois le test réussi, certains comiques du "SNL" se retrouvent propulsés au rang de star. L’émission hebdomadaire a entre autres dévoilé les talents de Bill Murray, Eddie Murphy, Adam Sandler ou Chris Rock.

Will Ferrell et Cheri Oteri dans un sketch du "Saturday Night Live", à New York, le 4 octobre 1977. (MARY ELLEN MATTHEWS/AP/SIPA / AP)

En France, l'émission sera événementielle, et non hebdomadaire. Du coup, les comédiens qui figureront dans les sketchs ne seront pas des acteurs récurrents. Pour le premier épisode, en plus de Gad Elmaleh, "on pourra compter sur Kev Adams, Ahmed Sylla, Arié Elmaleh, Malik Bentalha, Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Charlotte Gabris ou Vincent Desagnat, entre autres", explique Guillaume Lacroix, aussi producteur de l’émission, à Télérama.

Un concept souvent copié, rarement égalé

Le succès du "SNL" aux Etats-Unis a attiré de nombreux producteurs étrangers, bien avant la France. La Russie, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Allemagne, le Maghreb et le Moyen-Orient s'y sont par exemple essayé, avec plus ou moins de succès.

Dans l'Hexagone, la nouvelle version de M6 n'est pas la première tentative d'adaptation : dès 1990, "Les Nuls, l'émission" reprenait déjà les codes et le format du "SNL".

D'autres émissions, dont Samedi soir en direct ou Le Débarquement ont plus tard continué à s'inspirer du modèle, mais sans l'égaler. Le Saturday Night Live sera la première coproduction officielle.

Pour Gad Elmaleh, l'exercice est risqué face à des téléspectateurs pour qui les codes du "Saturday Night Live" sont encore étrangers. Mais l'humoriste, qui a connu quelques rôles à Hollywood, a été sensibilisé au format des émissions de comédie américaines : il est notamment apparu sur les plateaux de Conan O'Brien, Seth Meyers ou Stephen Colbert. Suffisant pour faire adhérer le public français à l'esprit du "SNL" ?