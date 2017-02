La première poupée transgenre est à l'image d'une adolescente américaine

Elle a inspiré la première poupée transgenre. L'adolescente américaine Jazz Jennings a servi de modèle à une figurine de la firme Tonner, dévoilé samedi 18 février à la foire du jouet de New York (Etats-Unis). Cette militante LGBT de 16 ans a connu le succès grâce à sa chaîne YouTube, rappelle le Huffington Post.

Meet the creator of the Jazz Jennings transgender doll. https://t.co/QTugNyiBb6 pic.twitter.com/hWTNG3nKHQ