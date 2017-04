La première juge musulmane des Etats-Unis retrouvée morte à New York

Elle était la première juge musulmane des Etats-Unis. La magistrate Sheila Abdus-Salaam a été retrouvée morte dans le quartier de Harlem, à New York, mercredi 12 avril. Selon le Guardian (en anglais), son corps a été sorti tout habillé du fleuve Hudson. La police a précisé qu'il ne présentait aucun signe évident de traumatisme. Une autopsie doit déterminer les causes de la mort de la juge de 65 ans.

"Elle était une pionnière"

Diplômée de l'école de droit de l'université de Columbia, Sheila Abdus-Salaam a débuté sa carrière à Brooklyn, avant de rejoindre le bureau du procureur général de l'Etat de New York. Elle a été élue juge pour la première fois dans la ville de New York, en 1991. Sheila Abdus-Salaam a également été la première Afro-Américaine nommée à la cour d'appel fédérale, en 2013.

"[Elle] était une juriste d'avant-garde qui a dédié sa vie à faire de New York un Etat plus juste, a réagi le gouverneur démocrate Andrew Cuomo, qui l'avait choisie pour ce poste. Elle était une pionnière. A travers ses écrits, sa sagesse et son sens moral inébranlable, elle était une force de bien dont l'héritage perdurera de nombreuses années."