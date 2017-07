Garry Kasparov, légende des échecs, se reprend au jeu à l'occasion d'un tournoi aux Etats-Unis

Il est de retour. La légende des échecs et ancien champion du monde russe Garry Kasparov a annoncé dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 juillet qu'il sortait de sa retraite pour participer au tournoi de Saint-Louis, aux Etats-Unis, où il a été invité. "J'ai l'impression que je vais faire monter l'âge moyen et baisser le classement moyen", a annoncé sur Twitter l'ancien champion du monde d'échecs, 54 ans, qui a pris sa retraite en 2005.

"L'histoire est en cours à Saint-Louis. Les meilleurs joueurs du passé et du présent s'affronteront aux Etats-Unis. (...) Le légendaire champion du monde Garry Kasparov sortira de sa retraite pour jouer contre les meilleurs talents des échecs modernes" lors d'un nouveau tournoi du circuit mondial, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Looks like I'm going to raise the average age of the field and lower the average rating! https://t.co/NIA2k74JuI