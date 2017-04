La campagne électorale américaine au coeur du cru 2017 du Pulitzer

Les prestigieux prix Pulitzer du journalisme américain, dévoilés lundi 10 avril, récompensent cette année notamment plusieurs articles sur la campagne électorale aux Etats-Unis, avec une enquête sur les dons caritatifs du candidat Trump et une analyse sur cette élection particulièrement acrimonieuse.

Congratulations to all the 2017 #Pulitzer Prize winners! Full list with finalists + winning work available here: https://t.co/6vV5VdlFOz — The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrize) April 10, 2017

David Fahrenthold du quotidien The Washington Post a remporté le prix du reportage national pour "un modèle de journalisme transparent", a relevé le comité, avec un nouveau mode d'investigation du journaliste qui a demandé l'aide de ses abonnés sur Twitter pour retrouver la trace de dons de Donald Trump à des oeuvres caritatives.

David Fahrenthold a enquêté sur les affirmations trompeuses du candidat à la Maison Blanche, sur sa générosité envers des causes caritatives. Il a aussi révélé que Donald Trump s'était vanté en termes très crus d'avoir une attitude dégradante envers des femmes, propos enregistrés dans une vidéo en 2005.

Le prix le plus convoité attribué au New York Daily News et à ProPublica

Peggy Noonan, du Wall Street Journal, a été saluée pour "des articles magnifiquement présentés ayant connecté les lecteurs aux vertus partagées des Américains pendant l'une des campagnes politiques les plus clivantes de la nation".

Le Pulitzer "service public", le plus convoité, est revenu au New York Daily News et au site d'informations ProPublica pour avoir mis au jour l'application abusive par la police de la règlementation concernant les expulsions. Ce comportement répandu a affecté des centaines de personnes, la plupart issues de minorités pauvres.

Les autres prix

Le New York Times (NYT) repart avec le prix du reportage international pour s'être penché sur les efforts du président russe Vladimir Poutine afin d'étendre l'influence russe à l'étranger, y compris avec des assassinats, du harcèlement en ligne et des coups montés contre des opposants. Et C.J. Chivers, du NYT, a obtenu un prix pour avoir décrit la plongée dans la violence d'un Marine après son retour d'une zone de combat.

L'International Consortium of Journalism, réseau de journalistes dont font partie des journalistes de "Cash Investigation" a également été récompensé pour son travail sur les Panama Papers.

Pas de mot! Tellement fier de faire partie de la team #panamapapers qui vient de recevoir le PRIX PULITZER! Merci @ICIJorg @SZ & John Doe https://t.co/6BRdcF4PG2 — Benoît Bringer (@BenoitBringer) April 10, 2017

Le photographe indépendant Daniel Berehulak a remporté le Pulitzer pour la catégorie photo "Breaking news", portant sur la lutte antidrogues aux Philippines. Ses clichés ont été publiés dans le New York Times.

Le prix pour la photo de reportage est revenu au Chicago Tribune qui a publié le portrait d'un enfant de 10 ans, qui a survécu à une fusillade à Chicago, et de sa mère s'employant à reprendre le cours de leur vie après ce drame.