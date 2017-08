L'ouragan Harvey a touché terre et menace le Texas d'inondations catastrophiques

Le Texas tremble. L'ouragan Harvey a touché terre, vendredi 25 août, non loin de la ville de Corpus Christi, battant le littoral avec des vents à 215 km/h, a annoncé le Centre national des ouragans sur Twitter. Des inondations catastrophiques sont à redouter. Il s'agit du plus puissant ouragan à frapper les Etats-Unis depuis 2005 et de la pire tempête à s'abattre sur le Texas depuis 1961.

Harvey a atteint la terre ferme entre Rockport et Port Aransas, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Corpus Christi vendredi vers 22 heures locales (5 heures à Paris samedi).

Trump informé par téléconférence

Devant l'effet dévastateur prévisible de cet ouragan de catégorie 4 -sur une échelle qui n'en compte que 5-, les autorités ont pris les devants. "A la demande du gouverneur du Texas, j'ai signé la déclaration de catastrophe naturelle, qui libère toute la puissance de l'aide du gouvernement" fédéral, a annoncé Donald Trump dans un tweet.

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 août 2017

Avec en tête le dramatique précédent de l'ouragan Katrina, qui avait fait plus de plus de 1 800 morts et détruit des quartiers entiers de La Nouvelle-Orléans, la Maison Blanche a déjà fait savoir que le président sera tenu informé de la situation par téléconférence samedi à Camp David, la résidence présidentielle où il doit passer le week-end. Il compte aussi se rendre dans la zone sinistrée dès la semaine prochaine.

"Désastre majeur"

Des milliers d'habitants ont préféré fuir à l'intérieur des terres, souvent à San Antonio, à quelques 200 kilomètres de là, sous l'insistance des autorités et devant la peur de se retrouver sous l'eau.

Face au "désastre majeur" qui se profile, le gouverneur du Texas Greg Abbott a déployé 1 000 membres de la Garde nationale du Texas.