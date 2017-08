L'acteur Jerry Lewis, légende de la comédie américaine, est mort à l'âge de 91 ans

C'était une légende de la comédie américaine. L'acteur et humoriste américain Jerry Lewis est mort, dimanche 20 août, rapporte le Las Vegas Review-Journal. Son agent a confirmé l'information au site Variety. Jerry Lewis avait 91 ans et s'est éteint à son domicile de Las Vegas.

Né Joseph Levitch à Newark (New Jersey, est), le 16 mars 1926, dans une famille juive d'origine russe, cet homme au visage poupin semblait avoir conservé toute son enfance au fond de son regard étonné. "On n'est pas sérieux lorsqu'on a perpétuellement neuf ans", affirmait celui que ses parents, tous deux artistes de music hall, appelaient Monsieur Néon.

Téléthon et légion d'honneur

Fausses dents, faux nez, de haute taille, il jonglait avec les infirmités. Son art du dédoublement trouva son apogée dans The Nutty Professor (Docteur Jerry et Mister Love). Acteur dans plus de 60 films, Jerry Lewis fut aussi producteur et metteur en scène. Très populaire en Europe, il a été décoré en 1984 de la Légion d'honneur française par Jack Lang, alors ministre de la Culture.

Parallèlement à ses activités artistiques, Jerry Lewis, père de sept enfants, s'occupait activement des handicapés physiques et mentaux. Son engagement constant dans la lutte contre la dystrophie musculaire, avec l'animation, depuis 1966, d'un téléthon pour les myopathes, lui valut une nomination au prix Nobel de la Paix. Il avait même participé à cette première édition, comme le rappelle le site de l'Association française contre les myopathies.