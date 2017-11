VIDEO. Arme à feu, sextoy, camembert : qu'est-il plus facile d'acheter aux Etats-Unis ?

Un mois après la fusillade de Las Vegas, la plus meurtrière de l'histoire récente des Etats-Unis, au moins 26 personnes ont perdu la vie dans l'attaque d'une église à Sutherland Springs, au Texas, dimanche 5 novembre. Un massacre qui pose une nouvelle fois l'épineuse question du contrôle des armes aux Etats-Unis.

>> INFOGRAPHIES. Trois chiffres ahurissants sur les armes à feu aux Etats-Unis

Dans bon nombre d'Etats, se procurer une arme à feu est relativement simple et beaucoup moins réglementé que lorsqu'il s'agit d'obtenir d'autres produits, services ou autorisations. Ainsi, pour bénéficier de bons alimentaires aux Etats-Unis, il faut justifier de ses revenus, décrire la composition de son foyer et attendre jusqu'à trente jours pour bénéficier de coupons échangeables contre de la nourriture. En Alabama, il ne faut en revanche que quelques minutes pour ressortir d'une armurerie avec une arme en poche.

Carte d'identité obligatoire pour soigner un rhume

Autre exemple avec les médicaments contre le rhume. Leur vente en libre service est surveillée et contrôlée dans tout le pays. Leur consommation mensuelle est limitée et l'acheteur doit s'enregistrer et présenter sa carte d'identité. La raison ? Ils contiennent de la pseudoéphédrine, aussi utilisée dans la fabrication de la méthamphétamine, une drogue de synthèse extrêmement addictive. En revanche, en Caroline du Sud, les armuriers ne sont pas obligés de tenir un registre des armes à feu ou des munitions achetées, vendues ou transférées.

Enfin, on trouve un cas de législation particulièrement stricte et étonnante au Texas. Dans cet Etat du sud des Etats-Unis, vous pouvez posséder un sextoy, mais pas plus de six ! En revanche, vous pouvez acheter autant d'armes qu'il vous plaira...