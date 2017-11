INFOGRAPHIES. Fusillade au Texas : trois chiffres ahurissants sur les armes à feu aux Etats-Unis

Un mois après la fusillade de Las Vegas, la plus meurtrière de l'histoire récente des Etats-Unis, au moins 26 personnes ont perdu la vie dans l'attaque d'une église à Sutherland Springs, au Texas, dimanche 5 novembre. Après ce nouveau massacre, la question du contrôle des armes à feu n'est toujours pas posée par l'administration Trump, qui n'évoque pour le moment que son "soutien entier au grand Etat du Texas".

La violence liée aux armes à feu est pourtant considérable aux Etats-Unis. Pour réaliser l'ampleur du phénomène, franceinfo a sélectionné trois chiffres.

Depuis le début de l'année, 13 158 morts

Depuis 2014, Gun Violence Archive.org recense le nombre d'incidents liés aux armes à feu dans tout le pays. D'après le décompte du site, plus de 52 000 drames ont déjà eu lieu depuis le début de l'année 2017, causant 13 158 morts et près de 27 000 blessés. Lorsque nous avions compilé ces chiffres le 3 octobre dernier à l'aune de notre couverture de l'attentat de Las Vegas, le nombre de morts depuis le début de l'année s'élevait à 11 685 et celui des blessés à 23 716. En l'espace d'un mois, 1 473 personnes ont donc perdu la vie et 3 234 ont été blessées dans 5 713 fusillades.

Presque une fusillade de masse par jour

Toujours depuis début 2017, Gun Violence Archive recense 307 fusillades de masse, soit quasiment une par jour (le 6 novembre est le 310e jour de l'année) et 34 de plus qu'il y a un mois. Ne figurent dans ce macabre décompte que les fusillades au cours desquelles au moins quatre personnes ont été tuées ou blessées au même endroit par un seul assaillant.

La moitié des armes en circulation possédée par 3% des adultes américains

Selon une étude (en anglais) réalisée par des chercheurs d'Harvard et révélée par le Guardian en 2016, les adultes américains ont entre leurs mains un total de 265 millions d'armes à feu, soit un peu plus d'une arme par personne. Mais cette statistique cache des disparités importantes : 78% des adultes américains ne possèdent ainsi aucune arme. Au contraire, 3% d'entre eux possèdent la moitié des armes en circulation, 132,5 millions : ces derniers sont donc chacun propriétaires, en moyenne, de plus de 17 armes.