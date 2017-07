Fuites à la Maison Blanche : le nouveau chef de la communication menace de "licencier tout le monde"

Le ton est donné. Le nouveau directeur de la communication de la Maison Blanche, Anthony Scaramucci, a promis, dimanche 23 juillet, un nouveau départ au sein de l'équipe du président américain, tout en menaçant sans équivoque ceux qui parlent à la presse sans autorisation.

"Je vais prendre des mesures spectaculaires pour arrêter ces fuites", a-t-il déclaré Anthony Scaramucci sur la chaîne Fox, deux jours après sa nomination par Donald Trump, duquel il dépend directement. "Si les fuites ne s'arrêtent pas, je vais réduire le nombre de collaborateurs car ce n'est bien, a-t-il dit. Il se passe des choses à la Maison Blanche que le président n'aime pas, et nous allons y mettre un terme."

Il a été encore plus clair sur une autre chaîne, CBS. "S'ils veulent rester, il va falloir qu'ils arrêtent les fuites, a-t-il dit. S'ils continuent à faire des fuites, je licencierai tout le monde."

Ce grand ménage fait sans doute partie de la lettre de mission du nouveau communicant en chef, le président américain étant depuis ses débuts à la Maison Blanche particulièrement irrité par les fuites à répétition de ses collaborateurs. Ces derniers racontent par le menu dans les médias, anonymement, les dissensions internes, les problèmes de coordination et les discussions privées du chef de l'Etat.

La veille, Anthony Scaramucci a annoncé qu'il venait d'effacer tous les tweets dans lesquels il critiquait ces derniers mois la politique de Donald Trump. Il avait parfois exprimé sur Twitter des vues contraires à celles du président, notamment sur l'immigration clandestine, le changement climatique, l'islam ou le contrôle des armes.

"Transparence totale: J'efface mes vieux tweets. Mes opinions ont évolué et mes anciens tweets ne doivent pas gêner. Je sers l'agenda du président et c'est tout ce qui compte", a-t-il annoncé.

Full transparency: I'm deleting old tweets. Past views evolved & shouldn't be a distraction. I serve @POTUS agenda & that's all that matters