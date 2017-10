DIRECT. Etats-Unis : une fusillade à Manhattan fait "plusieurs morts" et blessés, selon la police de New York

Ce qu'il faut savoir

Une fusillade a éclaté à Manhattan (Etats-Unis), mardi 31 octobre. Plusieurs personnes ont été tuées et blessées, selon la police de New York. La police a également annoncé sur son compte Twitter qu'une personne avait été arrêtée.

Un premier accident aurait eu lieu vers 15 heures locales impliquant un camion et d'autres véhicules. Un des conducteurs impliqué en serait sorti, armé, et aurait commencé à tirer autour de lui, selon plusieurs médias locaux. Les faits étaient terminés vers 16 heures et "il n'y a plus de menace active", a tweeté un porte-parole de la mairie.

La police de New York appelle à éviter la zone. Les riverains sont invités à éviter le secteur de West Street, entre Barclay Street et Christopher Street dans le sud de Manhattan, en raison de l'enquête en cours.

La maire de New York se rend sur place. Les autorités municipales annoncent sur Twitter que le maire de New York, Bill de Blasio, se dirige en ce moment "vers le lieu de l'incident" dans le sud de Manhattan.