Etats-Unis : un train de banlieue déraille à New York et fait au moins 76 blessés légers

Grosse frayeur pour les passagers d'un train de banlieue de New York. Un train a déraillé, mercredi 4 janvier, en pleine heure de pointe, sur les butoirs de l'Atlantic Terminal, au cœur de Brooklyn. Selon un dernier bilan, l'accident a fait 76 blessés légers, soignés pour la plupart sur place par les services d'urgence.

"Mon train LIRR a eu un accident à l'Atlantic Terminal. C'est fou. Il semble qu'il n'y ait que quelques blessés légers", a tweeté un passager, Aaron Neufeld, en ajoutant quelques photos montrant notamment une personne au sol et une porte de train cassée.

My #LIRR train crashed at #AtlanticTerminal in #Brooklyn. Crazy. Seems only a few people are lightly injured. pic.twitter.com/oXHvy2yxDL