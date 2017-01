Etats-Unis : des rangers laissaient des empreintes en forme de croix gammée

Le revers de la chaussure. Une société californienne a rappelé un modèle de chaussures montantes de style paramilitaire dont les semelles laissaient des marques en forme de petites croix gammées. Plutôt gênant pour celui ou celle qui les porte.

L'affaire a commencé à faire du bruit en début de semaine. Un acheteur du modèle Polar Fox s'est rendu compte du design de la semelle ressemblant étrangement au symbole du IIIe Reich et s'en est plaint sur le site internet communautaire Reddit. La photo a depuis fait le tour du Web et a été vue plus de trois millions de fois.

Excuses et chaussures retirées de la vente

Le fabricant des chaussures, Conal International Trading Inc., s'est depuis excusé. Il a invoqué une erreur de son fournisseur chinois et a retiré les rangers de la vente. "Nous voudrions exprimer nos plus sincères excuses à tous nos clients et à toute personne qui a pu être choquée par l'empreinte aux croix gammées laissée par ces chaussures", a indiqué l'entreprise. Elle s'est aussi empressée de souligner qu'elle ne professait ni la haine ni aucune discrimination que ce soit.

L'Anti-Defamation League, une organisation de lutte contre l'antisémitisme, a indiqué avoir contacté l'entreprise. Celle-ci lui a expliqué que les rangers avaient été fabriquées en Asie, où la svastika est un symbole bouddhiste porte-bonheur. La Ligue a toutefois rappelé à l'entreprise qu'aujourd'hui, ce symbole incarne avant tout dans les pays occidentaux l'idéologie nazie et que son utilisation est choquante.

Certains ont aussi remarqué que la paire de rangers était vendue sous le nom de Polar Fox, ou Polarfuchs en allemand, qui est aussi le nom d'une opération conjointe des forces allemandes et finlandaises contre les troupes soviétiques pendant la seconde guerre mondiale.