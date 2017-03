Etats-Unis : un homme arrêté pour avoir provoqué une crise d'épilepsie avec un gif

Arrêté pour un gif. Un homme a été interpellé aux Etats-Unis, vendredi 17 mars, pour avoir adressé un message sur Twitter accompagné d'une lumière stroboscopique à un journaliste, déclenchant chez lui une crise d'épilepsie. Kurt Eichenwald était à son domicile de Dallas quand il a visionné ce message, le 15 décembre, rédigé par un utilisateur répondant au pseudonyme de @jew_goldstein, un compte depuis suspendu. Son épouse Theresa avait découvert le journaliste par terre, précise le New York Times (en anglais).

"Tu mérites une crise pour tes messages", écrivait le suspect, John Rivello, avec l'image animée en pièce jointe. L'agresseur faisait référence aux critiques formulées par Kurt Eichenwald contre Donald Trump, précisent plusieurs médias américains. En effet, l'ordinateur du suspect a mis en évidence des recherches sur l'épilepsie et des messages privés Twitter : "J'espère que ça lui provoquera une crise" ou encore "Je sais qu'il est épileptique". Kurt Eichenwald, en effet, avait plusieurs fois évoqué sa condition en public.

Press release from US Attorney on the arrest, which will answer some questions. pic.twitter.com/9rbiLFJtOo

Selon Steven Liberman, avocat du journaliste, c'est la première fois qu'un message sur un réseau social est conçu pour cause un dommage physique au destinataire, et pas seulement psychologique. "Ce message électronique n'était pas différent d'une bombe dans un courrier ou de l'anthrax dans une enveloppe", assure-t-il au New York Times (en anglais). Cette crise a handicapé le journaliste durant plusieurs jours, selon l'avocat, notamment pour parler ou se servir de sa main gauche.

Le suspect doit être présenté à un juge en vue de son inculpation pour cyber-harcèlement avec l'intention de tuer ou de porter une atteinte physique, un chef d'accusation qui peut lui valoir jusqu'à dix ans de prison. Kurt Eichenwald a remercié les autorités, sur Twitter (en anglais). Mais il ajoute aussi qu'une quarantaine de personnes lui ont adressé des messages avec une lumière stroboscopique, depuis l'incident.

More than 40 ppl sent strobes once they found out they could trigger seizures. Details of their cases are with the FBI. Stop sending them.