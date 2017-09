Etats-Unis : sept bébés requins découverts dans une piscine installée dans un sous-sol

Ils vivaient sans lumière du jour et dans une simple piscine de quatre mètres de diamètre. Sept requins gris vivants, ainsi que deux requins léopards et un requin-marteau morts, ont été découverts le 23 août dans le sous-sol d'une maison à Lagrangeville, dans l'Etat de New York (États-Unis).

DEC found more than half a dozen #sharks in a basement pool in the #HudsonValley : https://t.co/bXXz4JRqrk pic.twitter.com/zkItNuvzqu

Le département de la conservation de l'environnement de l'État de New York les a récupérés "facilement". Les requins ont ensuite été mesurés, étiquetés et du sang leur a été prélevé. Ils ont été transportés dans des camions équipés de réservoirs pour être confiés à l'aquarium de Long Island.

Selon la porte-parole de l'aquarium, contactée par le Huffington Post, les requins ne sont "pas en bonne santé", mesurent entre 40 et 120 centimètres de long et "sont probablement tous âgés de 1 à 3 ans".

We are caring for the sharks that were seized from a NY home. They are being taken care of and will be quarantined until perfectly healthy. pic.twitter.com/IdHW9mkvpH