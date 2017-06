DIRECT. Etats-Unis : plusieurs blessés dans une fusillade près de Washington

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #WASHINGTON

: Un homme armé a ouvert le feu sur des membres républicains du Congrès sur un terrain de baseball à Alexandria, près de Washington, en Virginie. Voici les premières images dont nous disposons.

: "Ce sont des républicains ou des démocrates qui s'entraînent ?" Selon une journaliste de CNN, un député qui a quitté l'entrainement tôt a échangé quelques mots avec le suspect. Ce dernier lui aurait demandé de quel bord politique étaient les personnes sur le terrain de sport.

: Interrogé sur CNN, le député Mo Brooks de l'Alabama, décrit le suspect : un homme blanc d'âge moyen.

: Selon la police d'Alexandria, le suspect a été interpellé et ne présente plus de danger. Sur Twitter, elle promet de donner bientôt plus d'informations.

: Selon un député de l'Alabama, Mo Brooks, une cinquantaine de coups de feu ont été tirés, indique un journaliste d'une radio de l'Alabama.