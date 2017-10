Etats-Unis : accusé de harcèlement sexuel, Kevin Spacey ne recevra pas de statuette d'honneur lors des Emmy Awards

Sa réaction n'aura pas tardé. L’Academy of Television Arts and Sciences, qui décerne chaque année les Emmy Awards, a annoncé, mardi 31 octobre, qu’elle retirait à Kevin Spacey la statuette qu’il devait recevoir lors d’un gala à New York le 20 novembre prochain. "Au vu des événements récents, l'Académie n'honorera pas Kevin Spacey", peut-on lire dans le communiqué (lien en anglais).

The International Academy has announced that in light of recent events it will not honor Kevin Spacey with the 2017 Intl Emmy Founders Award — Intl Emmy Awards (@iemmys) 30 octobre 2017

La fin de "House of Cards"

L'acteur américain est à son tour au cœur d'un scandale sexuel. Il est accusé d'avoir fait des avances insistantes, en 1986, à un comédien alors âgé de 14 ans. Le héros oscarisé de la série House of Cards s'est très vite excusé et a révélé du même coup son homosexualité, suscitant de multiples critiques. Certains n'hésitent pas à l'accuser d'avoir révélé simultanément son homosexualité pour faire diversion.

Un peu plus tôt, c'est Netflix et la société Media Rights Capital, coproducteurs de House of Cards, qui ont annoncé que la sixième saison de la série, actuellement en production, serait "la dernière". Toutes les deux se disent "profondément troublées par les informations de la nuit dernière concernant Kevin Spacey." Une source proche du dossier a cependant assuré que la fin annoncée de la série "n'était pas liée aux allégations de dimanche".