Etats-Unis : le suspect d'un meurtre diffusé en direct sur Facebook recherché dans tout le pays

Il figure désormais sur la liste des individus les plus activement recherchés par la police fédérale. Les autorités américaines ont étendu, lundi 17 avril, à l'ensemble des Etats-Unis, la chasse à l'homme pour retrouver le meurtrier présumé d'un vieil homme à Cleveland, qui a diffusé son assassinat sur Facebook. "Nos recherches atteignent maintenant l'ensemble du pays" a annoncé le chef de la police de Cleveland (Ohio), Calvin Williams. Le FBI a offert une récompense de 30 000 dollars à toute personne qui permettra l'arrestation de cet homme, qui est "armé et dangereux".

Dimanche, vers 14 heures, le suspect croise en voiture un vieil homme qu'il ne connait pas, Robert Godwin Sr, 74 ans, en train de marcher lentement sur le trottoir. Sur la vidéo du meurtre, il sort de son véhicule et demande au vieil homme de répéter le nom d'une personne. Celui-ci s'exécute avant d'amorcer un mouvement de recul pendant que son meurtrier déclare : "Elle est la raison pour laquelle cela va vous arriver". Identifié par la police comme Steve Stephens, le suspect, chauve et barbu, âgé de 37 ans, a pris la fuite à bord d'une Ford Fusion blanche et a annoncé son intention de tuer d'autres personnes, dans une autre vidéo.

Le suspect revendique 13 meurtres

"J'en ai tuées 13, et je cherche à en tuer une quatorzième au moment où je parle", a déclaré le tueur présumé, dans une autre vidéo diffusée dimanche sur le réseau social Facebook et reprise par plusieurs médias. Pour autant, la police de Cleveland a souligné lundi qu'"aucune victime supplémentaire" n'a été "localisée". Les meurtres revendiqués "ne sont toujours pas vérifiés", a insisté la police lors d'une conférence de presse lundi. "Les policiers ont fouillé (dimanche) soir des dizaines d'endroits, (...) en vain. Nous savons que Steve se trouve quelque part. Nous ne savons pas dans quelle condition ni bien sûr où. Nous demandons au public de rester vigilant", a précisé Calvin Williams.

De son côté, Facebook a lancé une évaluation de sa gestion des vidéos violentes et dit vouloir l'améliorer, après la diffusion du meurtre, dont l'enregistrement est resté en ligne pendant deux heures. Facebook veut désormais chercher à faciliter le signalement par les utilisateurs de telles vidéos, et à accélérer leur prise en charge, a déclaré Justin Osofsky, chargé des opérations globales, dans un communiqué.