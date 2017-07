Etats-Unis : le sénateur John McCain souffre d'une tumeur au cerveau

La tumeur a été découverte après une opération, vendredi 14 juillet. Le sénateur américain de 80 ans John McCain, figure emblématique du Parti républicain aux Etats-Unis, a annoncé mercredi 19 juillet qu'il souffrait d'un cancer du cerveau. Ce n'est pas la première fois que l'homme politique, ancien pilote prisonnier de guerre au Vietnam, est atteint d'un cancer. Il a souffert de mélanomes dans les années 1990 et 2000, dont il s'est remis.

Les médecins ont découvert cette tumeur après une intervention visant à retirer un caillot de sang situé au-dessus de l'œil gauche du sénateur de l'Arizona. Ils ont identifié, à l'aide de prélèvements, une tumeur maligne du nom de glioblastome, qui nécessitera de la chimiothérapie ou une radiothérapie, a annoncé la Mayo Clinic de Phoenix (Arizona). "Les médecins du sénateur disent qu'il se remet de l'opération 'incroyablement bien' et que son état de santé général est autrement excellent", a indiqué la clinique.

La classe politique américaine a rapidement réagi à l'annonce de ce nouveau cancer. Barack Obama, l'ancien président démocrate, a été l'un des premiers à le soutenir sur le réseau social Twitter. "John McCain est un héros américain et l'un des battants les plus courageux que je connaisse. Le cancer ne sait pas à qui il a affaire. Fais-lui vivre un enfer, John", a-t-il tweeté.

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John.