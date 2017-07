Etats-Unis : le Sénat vote l'ouverture du débat sur l'abrogation de l'Obamacare

Le Sénat américain a voté de justesse, mardi 25 juillet, l'ouverture du débat sur l'abrogation de l'Obamacare, la réforme du système de santé adopté par l'ancien président sur laquelle veut revenir Donald Trump. Pendant plusieurs jours, la chambre haute du Congrès va discuter ce dossier qui divise la majorité républicaine depuis des mois.

Donald Trump avait sommé les sénateurs de son camp de taire leurs différences et d'avancer sur cette réforme enlisée depuis des mois. Les sénateurs ont finalement voté par 50 voix contre 50. Le vice-président Mike Pence est alors venu apporter la 51e voix décisive, comme le lui permet la Constitution en cas d'égalité.

De retour à Washington après son opération pour un cancer du cerveau récemment diagnostiqué, le sénateur John McCain a voté en faveur de la motion. Il a été accueilli par une ovation de ses 99 collègues à son entrée dans l'hémicycle.

