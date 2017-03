Etats-Unis : la statue de la Liberté s'est éteinte soudainement en pleine nuit, suscitant de folles théories

La statue de la Liberté s'est-elle mise en grève ? Dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mars, les New-Yorkais ont constaté que le monument qui s'élève à l'entrée de la ville n'était plus éclairé.

Si, selon un porte-parole du service des parcs nationaux cité par Mashable (en anglais), il s'agissait d'une panne, les internautes ont préféré y voir un symbole, voire un acte de rébellion de la part de Lady Liberty, et ont formulé toutes sortes d'hypothèses.

Watch: The Statue of Liberty's lights go back on after more than an hour of darkness. https://t.co/5CE1psDMjj pic.twitter.com/qKGgG4IrLf — AP Eastern U.S. (@APEastRegion) March 8, 2017

En grève pour la "journée sans femmes" ?

Cette année, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, des organisations d’une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis, ont décidé d'organiser un mouvement de grève ne concernant que les femmes. Ce "jour sans femmes" (#ADayWithoutWomen) se veut une réponse à la violence "sociale, légale, politique, psychologique et verbale que les femmes subissent sous différentes latitudes", explique le site internet de l'initiative, lequel recense les mobilisations à travers le monde.

En ce 8 mars, la disparition de la statue de la Liberté, un temps invisible dans le noir, a fait réagir les internautes, prompts à interpréter cela comme la preuve que le monument avait décidé de prendre part au mouvement. "#UnJourSansFemmes commence en avance", a tweeté un internaute, tandis que le compte de la Marche des Femmes, l'évènement anti-Trump organisé au lendemain de son investiture en janvier, à Washington, a remercié "Lady Liberty pour son soutien à la resistance, en s'éteignant pour #UnJourSansFemmes." "Voilà encore une femme dont l'Amérique NE PEUT se passer", a remarqué une autre internaute.

Thank you Lady Liberty for standing with the resistance and going dark for #DayWithoutAWoman



: @randybals #StatueOfLiberty pic.twitter.com/D0JG9MmSRj — Women's March (@womensmarch) March 8, 2017

Wow! The Statue Of Liberty is dark tonight. Looks like someone is getting an early start to #ADayWithoutAWoman. #ImWithHer @womensmarch pic.twitter.com/odLbMHFFvS — Ricky Davila (@TheRickyDavila) March 8, 2017

The lights are out at the Statue of Liberty...that's ONE MORE woman America CANNOT do without. #adaywithoutwomen #LightsOut — Girls Really Rule. (@girlsreallyrule) March 8, 2017

Un acte anti-Trump ?

D'autres ont vu dans cette panne de courant l'acte d'un militant hostile à la politique d'immigration du président américain, Donald Trump. Lundi 6 mars, la Maison Blanche a en effet dévoilé sa politique en la matière, consistant essentiellement à empêcher l'entrée aux Etats-Unis de citoyens provenant de certains pays musulmans. "Je peux vous assurer que la statue de la Liberté s'est éteinte parce qu'elle a des principes", a réagi un utilisateur de Twitter.

"C'est officiel, notre relation de plus de 200 ans à la liberté est terminée", s'est désolé un autre.

Statue of Liberty lights are out...

It's official, our 200+ year relationship with liberty is over. — Theory of BevryThing (@Bevrything) March 8, 2017