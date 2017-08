Etats-Unis : l'état d'urgence est décrété à Charlottesville, où se rassemblent des militants d'extrême droite

Le gouverneur démocrate de la Virginie, Terry McAuliffe, a déclaré un état d'urgence à Charlottesville, samedi 12 août, afin de mobiliser davantage de moyens policiers. La ville est en effet le théâtre de violentes échauffourées entre militants antiracistes et groupuscules de l'extrême droite américaine. "Nous devons TOUS nous unir et condamner tout ce qui représente la haine, a tweeté Donald Trump. Il n'y a pas de place en Amérique pour ce type de violences".

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!