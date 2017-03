Etats-Unis : des soeurs jumelles de 97 ans meurent le même jour

Inséparables toute leur vie, elles sont mortes l'une à côté de de l'autre. Aux Etats-Unis, des sœurs jumelles de 97 ans sont décédées dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mars. Jean Haley et Martha Williams ont été retrouvées "inanimées à l’extérieur de la maison" située à Barrington, dans l'état de Rhode Island, selon le magazine américain Time (en anglais).

Vendredi soir, les deux femmes ont dîné en ville avec leur (petite) sœur, âgée de 89 ans. En rentrant, Martha aurait fait une chute en voulant se rendre à la voiture, croit savoir la police locale. Sa sœur Jean serait à son tour tombée par terre en voulant contacter les secours.

For 97 years, Martha Williams and Jean Haley were inseparable. https://t.co/nklOvuDZeG pic.twitter.com/xp5LhKfanH