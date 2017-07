Etats-Unis : des élues du Congrès revendiquent le droit de travailler bras nus

Elles l'ont appelé le "Sleeveless Friday", c'est-à-dire le "vendredi sans manche". Une trentaine d'élues américaines se sont réunies, vendredi 14 juillet, devant le Capitole, à Washington, afin de demander un assouplissement des règles vestimentaires au sein du Congrès. Sur les marches du bâtiment, ces femmes parlementaires ont revendiqué leur "droit d'avoir les bras nus" au travail, rapporte le site Yahoo! (en anglais).

L'opération #SleevelessFriday a été lancée jeudi 13 juillet par l'élue démocrate Jackie Speier, députée de Californie. Cette dernière a commencé à distribué des flyers au sein du Capitole. Sur Twitter, la parlementaire américaine a appelé "l'ensemble des membres du Congrès" à la rejoindre le lendemain pour ce mouvement. "Les femmes ont le droit d'avoir les bras nus !", a-t-elle revendiqué.

Calling on all Members of Congress to join me tomorrow on the House Floor for #SleevelessFriday because women have the right to bare arms! pic.twitter.com/OK4JKgXIH1