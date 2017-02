Etats-Unis : candidat à une élection, il dévoile tout de lui (même sa vie sexuelle)

C'est ce qu'on appelle jouer la transparence à 100%. Aux Etats-Unis, Noah Dyer vise le poste de gouverneur de l’Arizona en novembre 2018, sous les couleurs démocrates. Comme la campagne s'annonce rude, et qu'il n'est pas à l'abri d'éventuelles boules puantes ou de polémiques à son sujet, l'homme de 36 ans a choisi, lundi 20 février, de déballer toute sa vie privée sur son site internet. Y compris son passé sexuel.

Qu'a-t-il rendu public ?

L'article s'intitule "Scandales et controverses". En plus de ses finances personnelles, de sa famille, de ses lectures (de Thomas Piketty à Stephen Hawking en passant par Francis Fukuyama) ou de sa religion, Noah Dyer y raconte ses pratiques sexuelles, et dans les moindres détails.

"Noah a eu des expériences sexuelles sérieuses et occasionnelles avec tous types de femmes, peut-on y lire. C’est un militant des relations ouvertes. Il a eu des relations sexuelles de groupe et des relations sexuelles avec des femmes mariées. Il a envoyé et reçu des textos et des images intimes, et s’est occasionnellement enregistré pendant qu’il avait des relations sexuelles. Noah a toujours été franc avec ses partenaires. Toutes ses relations ont été légales et décidées d’un commun accord, jamais coercitives ni violentes et il condamne de tels comportements. Noah n’éprouve aucun remord pour ses choix sexuels et souhaite que les autres aient la même sécurité et la même confiance dans l’expression des leurs".

Pourquoi a-t-il pris cette décision ?

A travers cette démarche de transparence totale, Noah Dyer souhaite montrer la voie aux autres candidats. "Je pense que les gens veulent de l'honnêteté de la part des politiciens, et je suis prêt à leur donner", a-t-il expliqué à Fox News (en anglais). Mais son initiative n'est pas du goût de tout le monde. Aucun membre de son équipe n'y était favorable. "Pas une seule personne n'était d'accord avec moi. Mais moi j'étais intimement convaincu que c'était bien."

Noah Dyer. (DEVIN HANSON)

Pourquoi n'est-ce pas (vraiment) une surprise ?

Parce que Noah Dyer n'en est pas à son premier coup. Et que l'homme a toujours semblé plutôt à l'aise avec sa vie privée. En 2014, il avait voulu lancer un projet de téléréalité sur la plateforme Kickstarter : il s'agissait de se filmer 24 heures sur 24, pendant un an. Il avait besoin de 300 000 dollars pour mener à bien cette expérience "zéro intimité". Au final, elle avait fait un flop, selon le journal Phoenix New Times (en anglais) : il n'avait récolté que 1 000 dollars.