Etats-Unis : 2 300 pompiers combattent des feux de forêt en Californie

Quelque 2 300 pompiers combattaient plusieurs feux de forêt en Californie, samedi 8 juillet. Après cinq ans de sécheresse, l'Etat américain connaît depuis plusieurs jours des températures particulièrement élevées, notamment dans sa partie méridionale. Un de ces incendies, qui s'est déclaré au nord de Sacramento, a détruit dix maisons et brûlé 800 hectares de zones forestières.

Selon ABC News (en anglais), 250 habitants ont été évacuées à cause des flammes. Les autorités locales ont indiqué que six personnes, dont un pompier, ont été légèrement blessées dans cet incendie près d'Oroville.

Un autre feu, dans le Comté de Santa Barbara, s'étend désormais sur plus de 3 200 hectares de forêts. La zone touchée a doublé la nuit de vendredi à samedi, sous l'effet de vents chauds et secs. Environ 200 maisons ont été évacuées près de la ville de Santa Maria, samedi, précise ABC News. Au total, on recensait samedi dix-sept feux de forêts, plus ou moins maîtrisés, à travers la Californie.