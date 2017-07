En Floride, une chaîne humaine se forme pour sauver neuf personnes de la noyade

Elles ont réussi à sauver toute une famille de la noyade. Environ quatre-vingt personnes se sont alignées pour former une chaîne humaine, à Panama City Beach, en Floride (Etats-Unis), samedi 8 juillet.

Au départ, six membres de la famille de Roberta Ursrey, ainsi que trois autres nageurs, se sont retrouvés piégés dans un courant. Sur la plage, Jessica Mae Simmons, une Américaine originaire de l'Alabama, a aperçu la famille et a d'abord cru qu'ils avaient vu un requin avant de se rendre compte qu'ils se noyaient et avaient besoin d'aide, précise Mashable (en anglais).

Dozens of strangers form human chain stretching into the ocean to rescue swimmers stuck in a rip current in Florida. https://t.co/XWVbI5fUGV pic.twitter.com/zDbCrM3K7k — ABC News (@ABC) 12 juillet 2017

L'Américaine a alors couru pour avertir son mari. "Je me souviens m'être dit 'ces gens ne vont pas se noyer aujourd'hui (...) Cela ne va pas se passer comme ça. On va les sortir de là.", confie-t-elle au Panama City News Herald (en anglais). Jessica Mae Simons a alors attrapé un bodyboard et est rentrée dans l'eau avec son mari.

"Je savais que je pouvais les sauver"

Human chain in Panama City Beach to save 9 people drowning pic.twitter.com/n25KvoPhxr — Susan Anne Manning (@sunbird605) 10 juillet 2017

Près de quatre-vingt personnes les ont suivis et se sont mis à former une chaîne humaine d'environ 90 mètres. Ensemble, elles ont réussi à maîtriser le courant et à permettre à Jessica Mae Simmons et son mari d'atteindre et de sauver la famille, épuisée.

"Je suis une bonne nageuse (...) j'ai pratiquement vécu dans une piscine, je savais que je pouvais nager jusqu'à eux et les sauver", raconte Jessica Mae Simmons. "Voir des personnes de différentes couleurs de peau et genre, se mettre ensemble pour sauver des étrangers est incroyable à voir ! Des gens qui ne se connaissaient même pas se sont mis en ligne, main dans la main, pour les atteindre. Faites une pause et imaginez cela", a-t-elle écrit sur Facebook.

Roberta Usrey ne se souvient pas de son sauvetage et a été hospitalisée. "Je lui dois ma vie (à Jessica Mae Simmons) et la vie de ma famille. Sans eux, nous ne serions pas là", a-t-elle déclaré au Panama City News Herald.