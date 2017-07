Donald Trump nomme un nouveau secrétaire général de la Maison Blanche

Comme à son habitude, Donald Trump fait ses annonces politiques sur Twitter. Le président américain a nommé, vendredi 28 juillet, un nouveau secrétaire général de la Maison Blanche.

John Kelly, jusque-là secrétaire à la Sécurité intérieure, occupera désormais ce poste central de l'administration Trump, en remplacement de Reince Priebus, qui était en conflit avec le nouveau directeur de la communication de la présidence, Anthony Scaramucci. Mercredi, ce dernier a insulté Reince Priebus de "putain de schizophrène paranoïaque", le soupçonnant d'être à l'origine de fuites à la presse.

"Je suis heureux de vous informer que je viens de nommer secrétaire général John F. Kelly comme secrétaire général de la Maison blanche. C'est un grand Américain et un grand leader, a tweeté Donald Trump. Il fait un travail spectaculaire à la Sécurité intérieure. C'est une star de mon administration."

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....