DIRECT. Après l'attaque de Manhattan, Trump ordonne le renforcement du contrôle des étrangers

: L'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, et l'ex-candidate à la présidentielle, Hillary Clinton ont tous les deux exprimé sur Twitter leur soutien et pensées à l'égard des victimes de l'attentat de New York. "La résilience new-yorkaise est plus forte qu'un lâche acte de terreur", a ainsi écrit l'ancienne adversaire de Donald Trump.

: La présidence de son parti Les Républicains lui semble acquise, mais Laurent Wauquiez n'en reste pas moins une personnalité très clivante, jusque dans son propre camp. Franceinfo revient sur "les douze fois où la droite a dézingué Laurent Wauquiez".















: "Je viens juste d'ordonner au [ministère] de la Sécurité intérieure de renforcer notre programme de vérification déjà extrême." Après l'attaque à New York, Donald Trump a annoncé sur Twitter avoir ordonné un renforcement du programme de vérification des étrangers voulant entrer aux Etats-Unis. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation dans notre direct.



: L'assurance chômage évolue à partir d'aujourd'hui. De nouvelles règles d'indemnisation entrent en vigueur. Calcul et durée de l'allocation, durée minimum de travail, délai de carence,... Franceinfo vous aide à y voir plus clair.





: Bonjour @soetens2, non l'attaque à New York n'a pas été revendiquée. Cependant, selon CNN et le New York Times, les enquêteurs ont découvert une note laissée par le suspect dans laquelle il dit avoir agi au nom de l'organisation Etat islamique (EI). Plusieurs médias ont aussi indiqué que le chauffeur de la camionnette, un Ouzbek arrivé aux Etats-Unis en 2010, avait crié "Allah Akhbar" ("Dieu est grand") en sortant de son véhicule.

: L'attaque à Manhattan a-t-elle été revendiquée ?

: Le temps de ce mercredi sera calme mais nuageux, avec des températures en hausse. Du Finistère aux Charentes, ce voile nuageux s'accompagnera de bancs de nuages bas. Vous aurez 14° à Paris, 16 à Tours, 13 à Besançon et 18 à Nice.













: La flamme olympique est donc arrivée en Corée du Sud pour la dernière ligne droite avant les Jeux de Pyeongchang. Vous connaissez l'histoire de l'invention du relais de la torche par les Nazis, vous avez vu les images des prêtresses rallumant la flamme sur le mont Olympe... mais connaissez-vous les anecdotes incroyables qui se cachent derrière la grande histoire ? Je vous en raconte sept.









: La flamme olympique est arrivée en Corée du Sud, à 100 jours de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang. C'est La médaille d'or sud-coréenne du patinage artistique, Kim Yu-Na, et le ministre sud-coréen des Sports qui ont transporté la flamme.

: L'attentat de New York fait la une de vos journaux ce matin. "Acte terroriste au cœur de New York", titre Midi Libre, "Attentat à Manhattan : au moins huit morts", écrit Le Républicain Lorrain. Le Figaro s'intéresse de son côté à Donald Trump pris "dans le piège de ses connexions russes".



















: Bonjour @Anonyme, le maire de New York, Bill de Blasio, a rapidement qualifié cette attaque d'"acte lâche de terrorisme", sans parler de jihadisme. Le président américain Donald Trump a lui évoqué sans attendre l'organisation Etat islamique (EI). Plusieurs médias américains ont enfin indiqué que le chauffeur de la camionnette avait crié "Allah Akhbar" ("Dieu est grand") en sortant de son véhicule.

: Est ce une attaque terroriste ?

