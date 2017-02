L'historien français Henry Rousso retenu par les douanes américaines pendant dix heures

L'historien français Henry Rousso a été "détenu par erreur" pendant 10 heures par les douanes américaines. Spécialiste de Vichy, théoricien du négationnisme, auteur reconnu du Syndrome de Vichy, Henry Rousso était invité par l'université A&M du Texas pour y donner une conférence, mercredi 22 février, rapporte Slate.fr.

Il s'est retrouvé "détenu pendant 10 heures à l'aéroport international de Houston", explique-t-il sur Twitter, "et sur le point d'être déporté". "L'agent qui m'a arrêté était 'inexpérimenté'", précise-t-il. Richard Golsan, historien et directeur d'un centre de recherches de l'université A&M témoigne auprès du quotidien local The Eagle (en anglais) : "Quand il m'a appellé (...), il s'attendait à ce qu'on le renvoie à Paris par le premier vol, comme un étranger illégal."

I confirm. I have been detained 10 hours at Houston Itl Airport about to be deported. The officer who arrested me was "inexperienced" https://t.co/SdIKWKQbnr — Henry Rousso (@Henry_Rousso) 26 février 2017

"Ma situation n'est rien comparée à certaines personnes"

Grâce à une intervention de l'université texane, Henry Rousso est relâché. Agé de 62 ans, l'historien français est né au Caire (Egypte). En raison de son judaïsme, sa famille est expulsée et déchue de sa nationalité égyptienne en 1956. L'Egypte ne figure pas sur le décret, suspendu par la justice, pris fin janvier par le président américain Donald Trump pour interdire momentanément l'entrée aux Etats-Unis des citoyens de sept pays majoritairement musulmans.

Soldiarity to my historian collesgue @Henry_Rousso detained by US Customs on visit. His work on cost of forgetting past (Vichy) so relevant https://t.co/XCNQaq4gpt — Ruth Ben-Ghiat (@ruthbenghiat) 25 février 2017

Shocking!!!! Henry Rousso detained as "illegal alien." International scholar visiting Texas A&M https://t.co/ti6iuMInyc via @theeagle — Arthur Goldhammer (@artgoldhammer) 25 février 2017

Sur Twitter, Henry Rousso a reçu le soutien de nombreux universitaire américains. Il a réagi en écrivant : "Merci beaucoup pour vos réactions. Ma situation n'est rien comparée à certaines personnes que j'ai vues et qui ne pouvaient pas être défendues comme je l'ai été."