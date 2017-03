Donald Trump signe un nouveau décret migratoire qui ne concerne plus l'Irak

Décret migratoire, épisode 2. Donald Trump a signé lundi 6 mars une nouvelle mouture de son très contesté décret anti-immigration, qui limite drastiquement les possibilités de voyage aux Etats-Unis pour les ressortissants de six pays majoritairement musulmans.

L'Irak, qui était concernée par la première version du texte, est cette fois-ci exemptée, à la différence du Soudan, de la Syrie, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie et du Yémen. Les détenteurs de cartes vertes et de visas sont par ailleurs explicitement protégés et pourront continuer à se rendre aux Etats-Unis, a assuré le gouvernement américain.

L'accueil des réfugiés suspendu pour 120 jours

Le décret prendra effet le 16 mars, pour 90 jours, selon des documents publiés lundi par le département de la Sécurité intérieure. La suspension de l'accueil des réfugiés est également actée, pour 120 jours. Mais ceux dont le voyage aux Etats-Unis était déjà programmé auront le droit de venir.

Son premier décret, signé une semaine après son arrivée au pouvoir, avait créé un tollé mondial, Donald Trump étant accusé de discrimination envers les musulmans, potentiellement anticonstitutionnelles. La nouvelle version doit permettre de passer l'obstacle de la justice, qui avait suspendu l'application du texte initial le 3 février.